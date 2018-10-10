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Sevil Atasoy’dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Çok iz bırakır

Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Cemal Kaşıkçı’nın cesedinin parçalanmış olma ihtimaline karşı, “Ceset parçalanırsa çok iz bırakır” dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:25
Sevil Atasoy’dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Çok iz bırakır

Adli Tıp uzmanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girmesinden bu yana haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülüp cesedinin de parçalanması ihtimalini değerlendirdi. Atasoy, "Ceset parçalanırsa çok iz bırakır" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda 15 kişilik tim tarafından öldürülüp cesedinin de parçalanarak yok edildiği iddiası üzerine Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün sorularını yanıtlayan Sevil Atasoy, kan izini yok etmenin mümkün olmadığını kaydetti. Özkök'ün sorularına Atasoy'un verdiği yanıtlar şöyle:

-Sizin bir kitabınız var, “Mükemmel Cinayet Yoktur”. Ama konsolosluk olayı mükemmel bir cinayet gibi görünüyor...

Hayır kesinlikle mükemmel cinayet değil. Mutlaka iz vardır. İçeri girip iyi bir araştırma yapıldığı takdirde Türk polisi bunu çözer.

-Cesedin parçalanarak çıkarılmış olması ihtimali var mı? 

Sanmam. Ceset parçalanırsa çok iz bırakır.”

-Silahla vurulmuş olması ihtimali nedir?

Onu da sanmam. Hangi akıllı tabanca ile vurup ortalığı kan içinde bırakır...

-Kan izini yok etmek mümkün mü?

Hayır. Bir küveti su ile doldurun. İçine bir damla kan damlatın, sonra onu yere dökün, oradan kan izi bulunur. Türk polisinin elinde bu imkânlar var.

-Bir insanı iz bırakmadan öldürmek mümkün mü?

Çok zor. Yani kimyasal bir karışım zerk edersiniz, kalp krizi etkisi yapar. Ama o da anlaşılır.

 

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 16:25
  1. İstanbul
  2. Sevil Atasoy
  3. Cemal Kaşıkçı

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