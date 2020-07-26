  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi

Sevgi Kılıç kimdir? | Sevgi Kılıç kaç yaşında nereli

Sevgi Kılıç hayatı | CHP PM'ye aday gösterilen ilk başörtülü siyasetçi olan Sevgi Kılıç’ın hayatı kariyeri merak ediliyor. Pek çok kişi “Sevgi Kılıç kimdir?”, “Sevgi Kılıç mesleği” , “Sevgi Kılıç nereli kaç yaşında” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 18:42:00 -
Sevgi Kılıç kimdir? | Sevgi Kılıç kaç yaşında nereli

CHP 37. Olağan Kurultay'ının ikinci gününde Parti Meclisi belirleniyor. CHP PM'ye aday gösterilen Sevgi Kılıç partideki ilk başörtülü siyasetçi oldu. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi Sevgi Kılıç’ın kim olduğunu kariyerini araştırıyor.

Sevgi Kılıç kimdir? | Sevgi Kılıç kaç yaşında nereli

Sevgi Kılıç 1993 yılında Beykoz' da dünyaya geldi. Kılıç, aslen Trabzon Oflu’dur.

Sevgi Kılıç’ın ailesi 1946 yılında dedesi Çolak Salih'in Çavuşbaşı'na yerleşmesinden bu yana Beykoz’da yaşıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu olan Sevgi Kılıç ardından Amerika'da Harriet Fulbright College'da ve İngiltere'de EC Brighton'da İngilizce dil eğitimini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı