CHP 37. Olağan Kurultay'ının ikinci gününde Parti Meclisi belirleniyor. CHP PM'ye aday gösterilen Sevgi Kılıç partideki ilk başörtülü siyasetçi oldu. Bu gelişmelerin ardından pek çok kişi Sevgi Kılıç’ın kim olduğunu kariyerini araştırıyor.

Sevgi Kılıç kimdir? | Sevgi Kılıç kaç yaşında nereli

Sevgi Kılıç 1993 yılında Beykoz' da dünyaya geldi. Kılıç, aslen Trabzon Oflu’dur.

Sevgi Kılıç’ın ailesi 1946 yılında dedesi Çolak Salih'in Çavuşbaşı'na yerleşmesinden bu yana Beykoz’da yaşıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezun oldu olan Sevgi Kılıç ardından Amerika'da Harriet Fulbright College'da ve İngiltere'de EC Brighton'da İngilizce dil eğitimini tamamladı.