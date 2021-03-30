Sevgi izi nedir? Sevgi izi nasıl yaptırılır? Sevgi izi yaptırmak caiz mi?

Alzheimer, zihinsel engelliler ve yaşlılar gibi kaybolma durumu fazla olan kişilere ücretsiz bir şekilde dövme gibi yaptırılan sevgi izi hizmetini Müge Anlı ve arkadaşları uyguluyor. Peki sevgi izi nasıl yaptırılır? Sevgi izi yaptırmak caiz mi?

Kaybolma riski fazla olan kişilerin aileleri, iletişim bilgileri ile birlikte http://www.benibuldular.com/ internet adresinde form doldurarak başvuru yapabilir. Siteden başvuran kişiye bir numara verilecek. Mesela: 555 no. Bu numara kaybolma riski bulunan kişinin sol bileğinin üzerine yazılacak. Eğer bu kişi kaybolursa gören kişiler bu numara ile emniyet güçlerine haber verecek. Ardından yine aynı site üzerinden bu numara ile kaybolan kişinin kimliğine ulaşılacak. Böylelikle kaybolan kişiye rahatlıkla ulaşılabilecek. Kimlik bilgileri yalnızca devlet yetkilileri ile paylaşılacak.

Sevgi izi yaptırmak caiz mi?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na “Sevgi izi caiz mi” sorusu soruldu. Hatipoğlu, bu uygulamayı başlatan Müge Anlı ve arkadaşlarını tebrik ederek, tıbbi bir ihtiyaç olduğundan dolayı caiz olduğunu söyledi.