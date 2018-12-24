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Sevgi gören çocuklar daha mutlu

Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen “Daha Sağlıklı, Daha Mutlu, Daha Başarılı Çocuklar” konulu seminere katılan Psikolog Sibel Akkaya Şentürk, anne babasından sevgi gören çocukların daha mutlu olduklarını söyledi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:56
Sevgi gören çocuklar daha mutlu

Daha Sağlıklı, Daha Mutlu, Daha Başarılı Çocuklar” konulu seminere katılan Psikolog Sibel Akkaya Şentürk, anne babasından sevgi gören çocukların daha mutlu olduklarını söyledi.

Psikolog Sibel Akkaya Şentürk, Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen “Daha Sağlıklı, Daha Mutlu, Daha Başarılı Çocuklar” konulu seminerde velileri bilgilendirdi. Daha sağlıklı, daha mutlu ve daha başarılı çocuklar yetiştirmek için ebeveynlere düşen görevlere değinilen seminerde, “Nasıl iyi anne-baba olunur?” konusu detaylı bir biçimde ele alındı.

Ebeveynlerin çocuklarına sevgi göstermelerinin önemine dikkat çeken Psikolog Sibel Akkaya Şentürk, “Yapılan birçok araştırmada ebeveyninden her gün sevgi gören çocuklar diğer çocuklara nazaran daha az stres hormonu salgılıyor ve huzursuz olduklarında stres reaksiyonları ile daha kolay baş edebiliyorlar. Ayrıca çocuğun olumlu davranışlarına odaklanarak sadece olumsuz davranışlarının dikkat çekmediğini gösterebilir, olumlu davranışlarının artması sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 12:56
  1. Daha Sağlıklı
  2. Daha Mutlu
  3. Daha Başarılı Çocuklar
  4. Psikolog Sibel Akkaya Şentürk
  5. Esenler Şehit Muhammed Aksu İmam Hatip Ortaokulu

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