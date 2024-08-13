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Spor Sevenlerini üzecek! İlkay Gündoğan'dan kötü haber
Spor

Sevenlerini üzecek! İlkay Gündoğan'dan kötü haber

Yeniakit Publisher
2024-08-13 11:22:00 -
Sevenlerini üzecek! İlkay Gündoğan'dan kötü haber

Monaco ile karşılaşan Barcelona'da İlkay Gündoğan sakatlandı.

La Liga devi Barcelona’nın kurucusu Joan Gamper adına her yıl düzenlenen gösteri maçında İspanyol devi bu sefer Monaco ile karşı karşıya geldi.

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan mücadelede Monaco rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı.

2012 yılından sonra ilk kez bu organizasyonda maç kaybeden Barcelona için mağlubiyet kadar kötü bir gelişme daha yaşandı.

MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna giren İlkay Gündoğan 67. Dakikada yüzüne aldığı darbe sonucunda yerde kaldı.
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Acılar içinde kalan İlkay Gündoğan sakatlanıp oyundan çıkarken yerine Ferran Torres dahil oldu.

ADI GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye gelen Türk asıllı Alman futbolcu Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmış ancak İlkay Gündoğan bu iddiaları yalanlamıştı.

"BİR GÜN OLABİLİR"

Belki bir gün buraya transfer olabileceğini belirten İlkay Gündoğan açıklamasında "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar" demişti.

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