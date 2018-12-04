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Set üstü ocakve fırınları temizlerken...

Onları temizlerken elektrik fişini mutlaka prizden çekiniz ve gaz vanasını kapatarak gaz bağlantısını kesiniz.

04 Aralık 2018 Salı 19:30
Set üstü ocakve fırınları temizlerken...

Fırının içini, kontrol panelini, kapısını, tepsileri ve diğer bütün parçalarını kesinlikle sert fırça, bulaşık teli veya bıçak gibi araçlarla temizlemeyiniz. Aşındırıcı, çizici temizlik maddeleri ve deterjanlar kullanmayınız.

Fırının içini sabunlu bir bezle temizledikten sonra, temiz su ile nemlendirilmiş bir bezle durulayınız. Daha sonra kuru bezle iyice kurulayınız.

Kesinlikle kuru ve toz temizlik maddeleri kullanmayınız. Kontrol panelini, ocağı, fırını ve diğer emaye kaplı kısımları nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.

Cam yüzeylerin temizliğini özel cam temizlik maddeleri ile yapınız.

Üst yanıcı kafaları ara sıra sabunlu su ile yıkayıp bir fırça yardımıyla gaz çıkan kanalları temizleyebilirsiniz. (Yanıcı altlık ve kafaların çıkardığınız yerlere tam oturtarak takılmasına dikkat ediniz).

Fırın ve ocak üzerine dökülen yağ ve limon gibi asitli maddelerin ve yemek artıklarının bekletilmeden ve dikkatli şekilde temizlenmesi tavsiye edilir.

Fırın ve ocak temizlik maddeleri sert kimyasal yapıya sahip olup, yüzeylerde lekelenmeler oluşturabilir. Bu tip lekeleri temizlememenizi tavsiye ederiz.

Fırınınızı temizlerken asit, tiner, benzin ve benzol gibi yanıcı maddeleri kesinlikle kullanmayınız.

Fırınınızın iç tarafını temizlerken aşındırıcı temizlik tozlarını kesinlikle kullanmayınız. Bu tür ürünleri, özellikle kontrol panelini temizlerken kullanmanız durumunda yazılar silinebilir, çizikler oluşabilir.

Arkaya dayalı üst cam kapağın üzerinde yemeklerden çıkan su ve yağ buharı ile oluşan birikintilerin haftada bir kez kuru bir bezle silinerek temizlenmesi gerekir.

 

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 19:30
  1. fırın temizliği
  2. set üstü ocak temizliği

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