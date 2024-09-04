Sessiz ve derinden SU-34 savaş uçağı hamlesi! Sayısını açıklamadan devam ediyorlar!

Rostec tarafından yayımlanan basın bülteninde yeni Su-34 savaş uçağı teslimatı gerçekleştirildiği belirtildi. Bu bağlamda Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec’e bağlı olan United Aircraft Corporation şirketinin Novosibirsk şehrindeki tesiste üretilen belirsiz adetteki Su-34 savaş uçağı Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Rostec Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov teslimatla ilgili olarak, “Birliklere devredilen Su-34’ler, yüksek uçuş özellikleri ve düşman hedeflerini yok etme konusundaki geniş yetenekleriyle öne çıkıyor. Bugün bu uçaklar birlikler arasında büyük talep görüyor. Hava savunma bölgesinde yüksek verimlilik göstermiş, evrensel planlama ve düzeltme modülüne sahip yüksek hassasiyetli mühimmat kullananlar onlardır. Devlet şirketi, müşterinin bu uçaklara olan yüksek ihtiyacını anlıyor ve bu nedenle Su-34’leri birliklere tam ve zamanında teslim ediyor.” dedi.

Bu sene içerisindeki bir önceki teslimat geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde gerçekleşmişti. Bu teslimat, United Aircraft Corporation (UAC) tarafından üretimi tamamlanan Su-34 savaş uçaklarının ikinci teslimatıydı. Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne bu yıl içerisinde ilk Su-34 savaş uçağı teslimatı geçtiğimiz Nisan ayı içerisinde gerçekleştirmişti. Teslim edilen uçak sayısı açıklanmazken ilk ve üçüncü yapılan teslimatta şirket tarafından yayımlanan videoda 2’şer adet savaş uçağı görülmekte.

Su-34 savaş uçakları, Rus havacılığının saldırı gücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Uçağın yetenekleri, gelişmiş havacılık silahlarının kullanılmasına, yüzey hedeflerinin imha menzilinin arttırılmasına ve bombalamanın doğruluğunun artırılmasına olanak tanıyor.

Su-34’lerin bulunduğu Morosovsk Havaalanı vurulmuştu

The War Zone tarafından yapılan habere göre, geçtiğimiz günlerde Rusya’nın Rostov bölgesinde yer alan Morosovk Havaalanı’na Ukrayna’dan fırlatılan kamikaze İHA’lar ile saldırı düzenlemişti. Ukrayna’nın kamikaze İHA’lar ile hedef aldığı üstte çok sayıda Su-30 ve Su-34 savaş uçağı bulunmakta.

Ukrayna Savunma İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov, geçtiğimiz günlerde The War Zone’a yaptığı açıklamada Ukrayna savunma ve istihbarat birimlerinin üsse saldırmak için en az 70 adet İHA kullandığını belirtmişti. Saldırının bir miktar hasara yol açtığı görülse de tam boyutu şu anda belirsiz.

Elde edilen uydu görüntülerinde üssün bakım apronu üzerinde bulunan tek çok uçaklı sığınağının kaplamasının patlatılarak açıldığı ve içeride iki adet Su-34 savaş uçağının olduğu görülmekte. Bu uçaklar muhtemelen bir dereceye kadar hasar gördü. Bununla birlikte kısa bir mesafede apron üzerinde küçük bir krater oluştuğu da göze çarpıyor.