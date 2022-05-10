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Medya Sessiz İstila'nın finansmanını karşıladığını itiraf etmişti! Aykırı haber sitesini de Ümit Özdağ mı fonluyor?
Medya

Sessiz İstila'nın finansmanını karşıladığını itiraf etmişti! Aykırı haber sitesini de Ümit Özdağ mı fonluyor?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ırkçı sözlerle körüklediği yabancı düşmanlığına destek veren "Aykırı" adlı haber sitesinin iki manşetinden birisinde göçmen vatandaşlar hedef alınıyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 22:16:00 - 2022-05-10 22:29:32
Sessiz İstila'nın finansmanını karşıladığını itiraf etmişti! Aykırı haber sitesini de Ümit Özdağ mı fonluyor?

 Yeniakit.com.tr 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ öncülüğündeki yabancı düşmanlığı bazı medya kuruluşları tarafından tam destek görüyor.

Batuhan Çolak yönetimindeki "Aykırı" adlı haber internet sitesi de son birkaç gündür göçmen vatandaşları ötekileştirici manşetleri ile dikkat çekiyor.

Sitenin neredeyse iki manşetinden birisinin göçmenleri hedef alması, "Aykırı'yı da Ümit Özdağ mı fonluyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Ümit Özdağ, Hande Karacusu'nun gözaltına alınmasına sebep olan "Sessiz İstila" filminin tüm giderlerini karşılayıp finansmanını sağladığını itiraf etmişti.

Aykırı'nın iki manşetinden birisinde göçmenler hedef alınıyor

Ümit Özdağ'ın akıl sınırlarını zorlayan senaryosu! Sessiz İstila
Ümit Özdağ'ın akıl sınırlarını zorlayan senaryosu! Sessiz İstila

Siyaset

Ümit Özdağ'ın akıl sınırlarını zorlayan senaryosu! Sessiz İstila

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