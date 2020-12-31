Sesli kitap takipçilerine 4 günlük sınırsız deneyim imkanı

İSTANBUL (AA) - Sesli kitap platformu Dinlebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 4 günde, kitapların ücretsiz dinlenebileceği imkan sunuyor.

Sesli kitap arşivini bugünden itibaren 4 Ocak'a kadar ücretsiz olarak kullanıma açan platformda, 2 bine yakın sesli kitap sınırsız dinlenebilecek.

Kullanıcılar, Wirginia Wolf, Hakan Günday, Stefan Zweig, Panait Istrati, William Shekespeare, Cemil Kavukçu, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Gülseren Budayıcıoğlu ve Ömer Seyfettin'in de aralarında bulunduğu yazarların eserlerine zaman, mekan ve adet sınırı olmadan ulaşabilecek.

Mobil olarak indirilebilen "Dinlebi" uygulaması ile zamansız klasiklerden kişisel gelişim kitaplarına, çok okunan romanlardan Dinlebi Orijinal içeriklerine kadar binlerce sesli kitaba erişilebilecek.