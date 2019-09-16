Sesi Görenler, Avrupa Şampiyonası'nda çifte hedef için sahaya çıkıyor





ROMA (AA) - BARIŞ SEÇKİN - Görme Engelli Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü John Ball, yarın başlayacak IBSA Avrupa Şampiyonası'nda finali ve şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, 2015 yılında Avrupa şampiyonu olan, 2012 Londra ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılma başarısı gösteren, "Sesi Görenler" olarak anılan milli takımın, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda çifte hedefi var.

İtalya'nın ev sahipliği yapacağı şampiyona öncesi hazırlıklarını tamamlayan "Sesi Görenler"de İngiliz teknik direktör John Ball ile milli oyuncu Kahraman Kurbetoğlu, şampiyonayı ve hedeflerini, AA muhabirine değerlendirdi.

TFF'nin tesislerinde hazırlıklarının son aşamasını tamamlayıp Roma'ya geldiklerini ve burada da bir antrenman yaptıklarını belirten Ball, "Oyuncularım artık bu şampiyonaya hazır. Turnuva hazırlığımız iyi gitti, bundan memnunum." diye konuştu.

Ball, şampiyonadaki hedefleri için şunları kaydetti:



"İki hedefimiz var. Bunlardan ilki finale kalmak. Çünkü finale kalan iki takım, gelecek yıl yapılacak Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitme hakkı kazanacak. Bir diğer hedefimiz ise Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye getirmek."







- İtalya'daki Türklere çağrı







Milli futbolcu Kahraman Kurbetoğlu, "2020 Tokyo Olimpiyatları için Avrupa Şampiyonası'ndayız. İlk 2'ye giren takım, buradan Tokyo'daki Paralimpik Oyunları'na gitmeye hak kazanacak." diye konuştu.



Ay-yıldızlı oyuncu, şampiyona için hazır olduklarını belirterek, "Biz de buraya iddialı geldik. Yarın sabah İtalya ile açılış maçımız var. İlk maçımız. Umarım bizim için iyi bir maç olur. Kesinlikle gruptan çıkacağız ve yarı finalde rakibimizi eleyip, Tokyo'ya gitmeye hak kazanacağız." ifadelerini kullandı.



6-7 aydır yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan Kahraman Kurbetoğlu, İtalya'da yaşayan Türklere de çağrıda bulunarak, şunları söyledi:

"Artık son antrenmanımızı yaptık ve rakibimizi bekleyeceğiz. İtalya'da yaşayan Türkleri de maça bekliyoruz. Moral motivasyon bakımından onların desteği bizim için iyi olacak. Takımdaki hava iyi, herkes kendini kuvvetli ve hazır hissediyor. Futbol şansının bazı anlarda yanımızda olması gerekiyor."

