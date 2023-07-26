Sesi fazla çıkana CHP tarifesi! Tanju Özcan paketlendi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri ile bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kesin ihraç kararı aldı.
'Değişim' talebiyle Bolu'dan Ankara’ya yürüyen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Tanju Özcan, CHP’den ihraç edildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçimlerin ardından istifasını istediği Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler yöneltmişti. Özcan, Bolu'dan Ankara'ya "Adalet ve Değişim" yürüyüşü gerçekleştirmişti.
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