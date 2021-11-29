Ses kısılmasına ne iyi gelir? Doğal çözümler

Ses tellerinde oluşan şikayetler, pek çok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir

Ses kısıklığına ne iyi gelir?

Ilık tuzlu su ile gargara. yapabilirsiniz. Ağrılı ve tahriş olmuş boğaz ve ses kısıklığı için ılık tuzlu su ile gargara yapmak etkili sonuçlar verebilir.

Solunan havayı nemlendirmek.

Boğaz pastilleri kullanmak.

Elma sirkesi içmek.

Ballı papatya çayı tüketmek.

Zencefil kökü kürleri

Ses Kısıklığını Önlemek için Neler Yapmalı?

-Sigara bırakılmalı ve dumana maruz kalmamaya özen gösterilmeli.

-Bol sıvı tüketimine özen gösterilmeli.

-Kahve, kola gibi kafein içeren içecekler ve alkol kullanmamaya özen gösterilmeli.

-Evinizin havasının kurumamasına özen gösterilmeli.

-Geç saatlerde midenize çok yüklenmeyin, asitli içeceklerden kaçının ve yüksek yastıkta yatmaya özen gösterin.

-Sesinizi yüksek şiddette uzun süre kullanmaktan kaçının.

-Ses kısıklığı meydana geldiğinde sesinizi dinlendirmeye özen gösterin.

-Yemekleri iyice çiğnedikten sonra yutun.

-Acılı, baharatlı gıdalardan kaçının.

Ses kısıklığına ne iyi gelir evde çözüm?

Her gün bir kaşık bal tüketebilir, ıhlamur gibi bitki çaylarınızı balla karıştırarak içebilirsiniz. Böylece boğazınızı nemli tutabilirsiniz. Bir bardak ılık suyun içine bal ve karabiber koyarak içmek de faydalı olacaktır. Boğaz ağrısı ve ses kısıklığı için elma sirkesi kullanabilirsiniz.