Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan, 12 Mayıs'ta Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

El-Nahyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı basın toplantısında, "Bu konuda profesyonel olmalıyız. Şuanda hiçbir devleti suçlayamayız çünkü elimizde bu yönde inandırıcı bir kanıt bulunmuyor" dedi.

Bakan, şöyle konuştu:

"Diğer ülkeler daha net bilgiye sahipse, uluslararası toplumun seve seve dinleyeceğinden eminim. Ancak bilimsel olarak kontrol edildiğinden emin olmak için çok ciddi ve temkinli olmalıyız."

BAE'nin bölgede 'daha fazla kargaşa ve endişe görmek istemediğini' vurgulayan El-Nayhan, ABD ve diğer ülkelerle petrol sevkiyat güzergahlarının korunması amacıyla bir 'küresel koalisyon' kurulması yönünde görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.

Diğer yandan El-Nahyan, söz konusu tedbirin İran'a karşı alınmadığını da belirtti.

İran'ı sorumlu tutmuşlardı

12 Mayıs günü Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Casek Limanı'na götürülmüştü.

ABD, saldırılardan dolayı İran'ı sorumlu tutmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok" açıklamasını yapmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi 'sabotaj diplomasisi' izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.

Ses kaydı oyunu bozdu

Geçtiğimiz günlerde İran medyasında, Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki tankere yönelik saldırının, Suudi Arabistan'ın desteğiyle gerçekleştirildiği iddia edildi.

Tahran'dan yayın yapan "İran Front Page Media Group" adlı yayın kuruluşu, "Suudi Arabistan ile İran'ın terörist kabul ettiği Halkın Mücahitleri Örgütü'nün (HMÖ), tanker saldırılarının arkasında olduğunu gösteren" bir ses kaydı yayımladı.

Yayımlanan 38 saniyelik ses kaydında, örgütün siber operasyonlarından sorumlu Şehram Fahte olduğu öne sürülen kişinin, ABD'de yaşayan örgüt üyesi Dayiu'l İslam olduğu söylenen bir kişiyle konuşmasında, "Geçen haftaki patlamalarda rejimi suçlamak için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Suudi Arabistan, ne yapıldığını ve olayın muhtemel sonuçları için (HMÖ lideri) Meryem Recevi kardeşimizin ofisini aradı." ifadelerini kullandı.

Buna yanıt veren örgüt üyesi Dayiu'l İslam olduğu iddia edilen kişi de olayın çeşitli boyutlarda sonuçları olabileceğini belirterek "Mesele (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'ne gidebilir hatta askeri bir müdahaleye yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.