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"Ses getirecek transferimiz olabilir"

- Gazişehir Gaziantep Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu:"Henüz netleşmeden isim veremem ama geldiğinde lige ses getirecek transferimiz olabilir. Farkını ortaya koyacak oyuncular aramıza katılabilir. İnşallah kısa zamanda görüşmelerimizi tamamlayıp, aramıza katmış olacağız"- "Bu zorlu ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz"- "Fenerbahçe deplasmanına baktığımızda İstanbul'dan puan veya puanlarla dönebileceğimize inanıyorum"- "Taraftar sahip çıktıkça bu kulüp daha iyi işler yapabilir"

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
"Ses getirecek transferimiz olabilir"


GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, ses getirecek ve ligde farkını ortaya koyacak transferin gerçekleşebileceğini söyledi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının oldukça iyi gittiğini ve şu ana kadar yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti.

Daha iyi olabilmek için çalıştıklarını anlatan Konukoğlu, şöyle konuştu:

"Transfer konusunda halen bazı eksikliklerimiz var. Onları da giderebilmek için çalışıyoruz. Kısa zamanda tamamlayacağımızı düşünüyorum. Henüz netleşmeden isim veremem ama geldiğinde lige ses getirecek transferimiz olabilir. Farkını ortaya koyacak oyuncular aramıza katılabilir. İnşallah kısa zamanda görüşmelerimizi tamamlayıp, aramıza katmış olacağız."

Konukoğlu, Süper Lig'in oldukça zorlu olduğunu dile getirerek, "Hedefimizi çok önceden belirledik. Bu zorlu ligi ilk 10 içerisinde bitirmek istiyoruz. Böylelikle ligde kalıcı olacağımızı da tüm Türkiye'ye göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.


- Fenerbahçe maçı


Adil Sani Konukoğlu, ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Bana göre her şeyin başı inanç. Ben de takımıma ve teknik heyete inanıyorum. İnancın olduğu yerde de başarının geleceğini düşünüyorum. Ama şunu da unutmamak lazım, her maçı kazanacağız diye bir şart yok. Fenerbahçe deplasmanına baktığımızda İstanbul'dan puan veya puanlarla dönebileceğimize inanıyorum."


- "Takımların en büyük gücü taraftardır"


Kombine satışlarının oldukça iyi gittiğine dikkati çeken Konukoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kombine satışı devam ediyor. Gönül ister ki Gaziantep'teki her maçta stat dolsun. Zaten bunu sağlayabilmek adına kombine biletlerini çok uygun fiyatlarda tutmaya çalıştık. Bu ligdeki en uygun şartlarla kombineleri biz satışa çıkardık. Taraftar sahip çıktıkça, bu kulüp daha iyi işler yapabilir. Herkesin fırsatı değerlendirip, kombine alarak karlı çıkmasını öneririm. İddialı sözler söylemek istemem ama hedefimiz şu; şehir olarak bu takıma sahip çıkmak. Bu şehrin ekmeğini yiyen, suyunu içen herkesin takıma sahip çıkacağına inanıyorum. Çünkü takımların en büyük gücü taraftardır. Biz de esas gücümüzle yola çıkacağız."

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:18
  1. Adil Sani Konukoğlu
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. SÜPER LİG

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