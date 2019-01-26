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Ses getirecek girişim! Türkiye ilk 8'e girecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın uçağı, havada jeofizik çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan petrol yataklarının röntgenini çekti. Batman Havalimanı'nda 6 aydır konuşlu bulunan uçak, bu süre içerisinde 600 saatten fazla uçuş yaptı. Proje tamamlandığında Türkiye, dünyada havadan jeofizik araştırmalar yapan ilk 8 ülke arasında olacak.

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:24
Ses getirecek girişim! Türkiye ilk 8'e girecek

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı´nın Cessna Caravan tipi uçağı ile Türkiye'de ilk yer altı röntgen çalışması Batman'da başlatıldı. Sabit kanatlı uçak, 6 aydır konuşlandığı Batman Havalimanı'nda bölgedeki petrol yataklarının röntgenini çekti. İngiliz pilotun kullandığı uçakta 5 kişilik ekip tarafından yer altı bilgileri, anında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü'ne aktarılıyor.

Havadan yapılan jeofizik çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 600 saatlik uçuşla petrolün röntgeni çekildi. Bu uçuşlar yüzeye yakın olacak şekilde nominal 200 metre yükseklikte gerçekleştiriyor.

Türkiye ilk 8'e girecek

Havadan jeofizik verilerinin toplanmasını esas alan proje kapsamında uçağa gerekli cihaz, sensör ve tüm ek donanımların entegrasyonu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı´nca yapıldı. TPAO Genel Müdürlü yetkililerince, Güneydoğu Anadolu Bölgesi´nde jeofizik çalışmaların sona doğru gelindiği bildirildi. Yetkililer, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde başlatılan bu çalışmanın, Türkiye'nin diğer bölgelerinde de yapılacağını, proje tamamlandığında ise Türkiye'nin, havadan jeofizik araştırmalar yapan dünyada ilk 8 ülke arasında olacağını belirtti.

 

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:24
  1. Batman
  2. Güneydoğu Anadolu'nun petrol yataklarının röntgeni çekildi
  3. Cessna
  4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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