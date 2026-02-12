Servise giden kazanacak! Nissan Türkiye’den bakım ve aksesuar indirimi

Nissan Türkiye, şubat ayında satış sonrası hizmetlerde sunduğu kampanyalarla araç sahiplerine bakım ve aksesuar alanında önemli indirimler sağlıyor. Nissan yetkili servislerinde 3 yaş üzeri Nissan modelleri için geçerli olmak üzere yetkili servis indirimi sürüyor. 3–5 yaş arası araçlarda %20, 5–7 yaş arası araçlarda %25, 7 yaş ve üzeri araçlarda ise %30 indirim uygulanmaya devam ediyor. Buna ek olarak, bakıma gelen veya 20.000 TL’nin üzerinde harcama yapan 3 yaş üzeri Nissan sahiplerine, 7/24 geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yol yardım hizmeti hediye ediliyor.

Yüzde 30 indirim

Orijinal aksesuar tarafında da avantajlar şubat ayında devam ediyor. Tüm orijinal Nissan aksesuarlarında müşterilere %30 indirim sunuluyor.

Nissan Türkiye, güçlü satış sonrası kampanyalarıyla hem müşterilerine avantajlı çözümler sunmayı hem de yetkili servis ağını desteklemeyi sürdürüyor.