Servise giden kazanacak! Nissan Türkiye’den bakım ve aksesuar indirimi

Şubat ayına özel kampanyalarını duyuran Nissan Türkiye, araç yaşına göre artan bakım indirimleri, aksesuar fırsatları ve yol yardım hediyesiyle müşterilerine dikkat çeken avantajlar sunuyor.

Nissan Türkiye, şubat ayında satış sonrası hizmetlerde sunduğu kampanyalarla araç sahiplerine bakım ve aksesuar alanında önemli indirimler sağlıyor. Nissan yetkili servislerinde 3 yaş üzeri Nissan modelleri için geçerli olmak üzere yetkili servis indirimi sürüyor. 3–5 yaş arası araçlarda %20, 5–7 yaş arası araçlarda %25, 7 yaş ve üzeri araçlarda ise %30 indirim uygulanmaya devam ediyor. Buna ek olarak, bakıma gelen veya 20.000 TL’nin üzerinde harcama yapan 3 yaş üzeri Nissan sahiplerine, 7/24 geçerli olmak üzere 1 yıl süreli yol yardım hizmeti hediye ediliyor.

 

Yüzde 30 indirim

Orijinal aksesuar tarafında da avantajlar şubat ayında devam ediyor. Tüm orijinal Nissan aksesuarlarında müşterilere %30 indirim sunuluyor.

Nissan Türkiye, güçlü satış sonrası kampanyalarıyla hem müşterilerine avantajlı çözümler sunmayı hem de yetkili servis ağını desteklemeyi sürdürüyor.

