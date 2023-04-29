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Kadın - Aile Sert yoğurt nasıl yapılır? Ustalarına taş çıkarmanızı sağlayacak, kaynananız ayakta alkışlayacak! Mayalamanın sırrı
Kadın - Aile

Sert yoğurt nasıl yapılır? Ustalarına taş çıkarmanızı sağlayacak, kaynananız ayakta alkışlayacak! Mayalamanın sırrı

Yeniakit Publisher
2023-04-29 20:35:00 -
Sert yoğurt nasıl yapılır? Ustalarına taş çıkarmanızı sağlayacak, kaynananız ayakta alkışlayacak! Mayalamanın sırrı

Yoğurt mayalama yöntemleri evde sağlıklı bir şekilde yoğurt yapmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bir türlü kıvamını tutturamayanlar... Bu yoğurt mayalama yöntemini sadece şefler biliyor! Sır gibi saklanıyordu! Yoğurdunun sulanmasından muzdarip olanlar için müthiş bir tarif geldi. Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı bulundu. Kaya parçası gibi yoğurt için... Taş gibi yoğurt mayalamanın sırrı bulundu:

Evde yapılan yoğurtlarda genellikle bir takım sorunlar ile karşılaşılır ve istenilen sertlikte ve lezzette olmaz. Evde yoğurt yapımı sırasında bayanların en sık karşılaştıkları sorunlar ise;

Yoğurdun cıvık olması en başta gelen sorunlar arasındadır. Bunun nedeni ise özellikle de yaz günlerinde yoğurdun mayalandığı kabın çok fazla sarmalanmasından kaynaklıdır.
Cıvık olmasındaki bir diğer etken ise sütün kalitesidir. Sert yoğurt elde etmek isterseniz koyu sütleri tercih etmelisiniz. İçinde su miktarı çok olan sütler cıvık olur.

Yoğurdun çok çabuk ekşimesi ise evde yapılan yoğurtlarda görülen sorunlar arasındadır. Cıvık ve sulu olan yoğurtlar çok daha çabuk ekşir. Bu yüzden ekşimeyi geciktirmek için sert yoğurt yapmanız gereklidir.
Aynı zamanda birazdan tarifte de vereceğimiz üzere az miktarda içine tuz eklerseniz de ekşimeyi yavaşlatır.
Sert yoğurt tarifi
Malzemeler:

1 litre süt (organik olması tercihimizdir)
1 yemek kaşığı yoğurt (süzme yoğurt veya yoğurdun sert olan kısmından alırsanız, kullanırsanız daha iyi sonuç elde edersiniz)
1 tatlı kaşığı şeker
1 fiske tuz ( ekşime süresini uzatır)

Sert Yoğurt Nasıl Yapılır? Yapılışı:
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1 litre süt ocağa alınarak kaynamaya bırakılır. Kaynamaya başladıktan sonra ağzı açık şekilde 10 ile 15 dakika kadar kaynatınız ve ocağın altını kapatarak ılımaya alınız. Ancak sütün iyi şekilde mayalanması için çok fazla ılımaması gerekir. Süte parmağınız ile baktığınızda parmağınızı ısıracak kadar sıcak olmalıdır. Ardından bir kabın içerisine maya, tuz ve şekeri alarak karıştırınız ve sütten bir kepçe alarak mayanın üstüne koyunuz homojen bir karışım elde ettikten sonra tencerenin içine dökerek hafif hafif karıştırın. Üstünü örterek 4 saat kadar bekletin. Ardından buzdolabına alarak bir gün dinlendiriniz.

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