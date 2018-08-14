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Sert düşüş yaşayan dolarda son durum

Gün içinde ardı ardına yapılan açıklamalar sonrası sert bir düşüş yaşayarak 6,4182 TL'yi gören dolar, şu sıralarda 6,50 seviyelerinde hareket ediyor.

14 Ağustos 2018 Salı 16:07
Sert düşüş yaşayan dolarda son durum

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ulusal yatırımcılarla bir araya geleceği, TOBB ve TÜSİAD'ın hükümete destek açıklaması ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın açıklamaları sonrası düşüşe geçen dolar, şu saatlerde 6,50 bandında işlem görüyor.

DOLARIN BALONU SÖNDÜ

TL'deki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla BDDK ve TCMB başta olmak üzere arka arkaya birçok adım atılırken, dolar kuru güne 6,55 TL seviyesinden başladı.

Gün içerisinde en düşük 6,4182 TL'yi gören dolar, saat 15.14 itibarıyla 6,5139 TL'de hareket ediyor. Böylelikle Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazancı, yüzde 5 seviyesini aştı.

EURO DA SAKİN BİR SEYİR İZLİYOR

Euro kuru en düşük 7.3363 TL'yi görürken, şu dakikalarda 7.4530 TL'de bulunuyor. Sterlin kuru ise 8.3554 TL seviyelerinde...

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:07
  1. Binali Yıldırım
  2. dolar
  3. Berat Albayrak

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