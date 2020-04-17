Serra Yılmaz'ın Türkçe istediği yardıma tepki yağdı

Geçtiğimiz yıllarda kendisine sorulan 'Türk olmak nasıl bir duygu' sorusuna "Türk olmak benim suçum değil' şeklinde cevap vermesiyle bilinen Serra Yılmaz, İtalya'ya taşınmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan Yılmaz, "Valla bizim sektör battı. 03/04'e kadar tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'da perişan halde yaşayan Serra Yılmaz'ın takipçisinin isteği üzerine paylaştığı Türkçe yardım duyurusu tepki topladı. Yaptığı paylaşımda başkasının annesinin adına yardım istese de, takipçiler Serra Yılmaz'ın annesinin koronavirüse yakalandığını, o yüzden yardım istediğini düşündü.

Daha sonra açıklama yapan Yılmaz, "Umarım bulunur, benim annem değil altta adı olan kişi. Ne yazık ki ben anneciğimi kaybedeli çok oldu." ifadelerini kullandı.

İşte Serra Yılmaz'a gelen tepkilerden bazıları: