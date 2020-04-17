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Gündem

Serra Yılmaz'ın Türkçe istediği yardıma tepki yağdı

İtalya'da yaşayan Türk-İslam düşmanı Serra Yılmaz'ın takipçisinin isteği üzerine paylaştığı yardım duyurusu, sosyal medyada 'Serra Yılmaz'ın annesinin koronavirüse yakalandığı' şeklinde algılandı.

2020-04-17 22:43:00 - 2020-04-17 23:54:54
Serra Yılmaz'ın Türkçe istediği yardıma tepki yağdı

Geçtiğimiz yıllarda kendisine sorulan 'Türk olmak nasıl bir duygu' sorusuna "Türk olmak benim suçum değil' şeklinde cevap vermesiyle bilinen Serra Yılmaz, İtalya'ya taşınmıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan Yılmaz, "Valla bizim sektör battı. 03/04'e kadar tiyatro sinema her şey durdu. Perişanız." ifadelerini kullanmıştı.

İtalya'da perişan halde yaşayan Serra Yılmaz'ın takipçisinin isteği üzerine paylaştığı Türkçe yardım duyurusu tepki topladı. Yaptığı paylaşımda başkasının annesinin adına yardım istese de, takipçiler Serra Yılmaz'ın annesinin koronavirüse yakalandığını, o yüzden yardım istediğini düşündü.

Daha sonra açıklama yapan Yılmaz, "Umarım bulunur, benim annem değil altta adı olan kişi. Ne yazık ki ben anneciğimi kaybedeli çok oldu." ifadelerini kullandı.

İşte Serra Yılmaz'a gelen tepkilerden bazıları:

 

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Serra Yılmaz: Türk olmak benim suçum değil

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Yorumlar

Sıfatından resmen kin akıyor

Meymenetsiz nursuz sıfatından bölücülük akıyor zaten kin ve nefret kusuyor küflü fosil kokuşmuş beyinlerinden fışkıran cerahatı etrafa saçarak Türk milletini aşağılayan bir meczup
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sizofren savar

SERRA YA ZIRNIK YOK..
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