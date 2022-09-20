Serok Ahmet kendini aştı! Davutoğlu'ndan HDP'ye bakanlık açıklaması
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir.” sözlerini Habertürk TV canlı yayınında değerlendirdi. Terör sevicileri güzelleyen Davutoğlu, “HDP’nin dışlanmasını doğru bulmuyorum.” dedi.
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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, terör sevici HDP’yi güzelledi.
Davutoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinden sonra başlayan tartışmaları Fatih Altaylı’ya değerlendirdi.
“HDP ile diyalog kurduk” itirafı
Yapılan tüm yalanlamalara karşın 6’lı masanın HDP ile diyaloğunu itiraf eden Davutoğlu, "HDP, Meclis'te olan bir parti. HDP, 6'lı masada yok ama biz HDP ile diyalog kurduk. Dışlanmalarını doğru bulmuyorum.” dedi.
HDP seçmeni ile MHP seçmenini bir tuttu
Ahmet Davutoğlu, terör sevicileri destekleyip oy veren seçmenle, MHP seçmenini bir tutarak sözlerine şöyle devam etti:
6'lı masa HDP kitlesinden oy istemeyecek mi? İsteyecek. AK Parti, MHP kitlesinden de oy isteyecek. Dün Sultanbeyli'de gençler “Yüzde 50'yi bu ülkede sen aldın, yine de alırsın” diye pankart açtı. 6'lı masanın tutumu kim olursa olsun o kitlelere hitap edeceğiz.