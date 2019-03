Serkan Yazıcı seçim çalışmalarına devam ediyor

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçime az bir süre kalaziyaretlerine hız vererek daha önce uğradığı mahallelerdeki vatandaş ve esnafla yeniden bir araya geliyor.

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçime az bir süre kalaziyaretlerine hız vererek daha önce uğradığı mahallelerdeki vatandaş ve esnafla yeniden bir araya geliyor. Marmaris girişinde ve Aktaş mahallesinde bulunan vatandaşları ve esnafı ziyaret edenYazıcı, “Yanlış imar planları ve çarpık kentleşmenin getirdiği sıkıntılar, Marmaris’i birçok sorun ile karşı karşıya bırakmıştır. Yerel ve genel yönetimler de bu sorunların çözümü noktasında eksik kalmıştır. Bu eksiklikleri hep birlikte gidermek için birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığımız yerin menfaatleri doğrultusunda projeler üreterek, hareket etmek durumundayız.”Açıklamasını yaptı.

“Her şeyi sevgi, dostluk temelinde yapıyoruz”

Esnafın sorunlarını dinleyip,projeleri hakkındaki soruları yanıtlayan Yazıcı; “Adaylara oy verirken hangisinin projeleri daha iyi, hangisi halka hizmet eder ve hangisi Marmaris’i bir tık yukarı taşır, ona bakmalı. Marmaris’i 15 yıldır mahrum kaldığı belediyecilik hizmetine kavuşturacağız” diyereksözlerini şöyle sürdürdü. “Bu kampanya süresince gerçekten hiç siyaset konuşmadım. Kimseyle de uğraşmadık Biz her şeyi sevgive dostluk temelindeyapıyoruz. Tek derdimiz Marmaris. Seçime 3-5 gün kaldı her anın kıymeti büyük. Son dakikaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz.29 Mart 2019 Cuma günü projelerimizi ve yapacaklarımızı anlatacağımızmitingimize ve seçim yorgunluğumuzu atmak için davet ettiğimiz sevgiliSerdar Ortaç’ın konserine bütün Marmarislileribekliyoruz.”Serkan Yazıcı, Aktaş mahallesi ziyaretlerinden sonra davet edildiği Marmaris Briç Kulübü tarafından düzenlenen“Açık İkiliBriç Turnuvası”na katıldı. Turnuvaya katılanlara başarılar dileyen Marmaris Belediye Başkan Adayı Yazıcı, burada bir süre sohbet etmesinin ardından İçmeler Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi.Yazıcı toplantıda , tekne turu hizmeti yapan işletmecilerin beklentilerini ve taleplerini dinleyerek, görüş alışverişinde bulundu ve not aldı.