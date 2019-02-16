Serkan Saygın İYİ Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

Serkan Saygın İYİ Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasından sonra Serkan Saygın’ın kim olduğu merak konusu oldu. İYİ Parti 31 Mart yerel seçimlerde aday göstereceği 79 belediye başkan adayını daha açıkladı.

31 Mart seçimleri için geri sayım sürerken partilerin adayları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. İYİ Parti Genel Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada 79 yerleşim bölgesindeki başkan adayları açıkladı.İYİ Parti’nin Van Büyükşehir adayı Serkan Saygın oldu. Açıklanan listede Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, Bahçesaray, Başkale, Çaldıran, Edremit, Gevaş, Gürpınar, İpekyolu ,Muradiye ve Tuşba adayları da belli oldu.

İYİ Parti belediye başkan adaylarının bazıları