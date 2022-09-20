Serkan İnci TOGG’a da dil uzattı!

YENİ AKİT ANKARA

“Aklı yok fikri var” cümlesinin vücut bulmuş hali olan Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinden şimdi de Türkiye’nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği ve seri üretimine sayılı günleri olan TOGG’a dil uzattı.

İnci TOGG’un, Galataport İstanbul’da yerli ve yabancı misafirlerle buluştuğu haberini paylaşarak, “Milletin vergilleri boş beleş nerelere harcanıyor. Kışın doğalgaz parasını ödemekte zorlanacak ve hayatı boyunca çalışsa 1 milyon liralık araba alamayacak seçmen de bu çarçuru alkışlıyor. Türk milleti eğitilmiyor bir türlü. Sürekli aynı tuzağa düşüyor. Bu eleştiriyi her getirdiğimde; Hüüüü serkan bu özel hüüü diye başlıyorlar. Böyle batık bir projeye hangi global finans şirketi kredi borç verir? Toplanan para, harcanan kredi senin vergilerinden akıtılan bütçe. Neyin özel sektörü? Hangi firma öz sermayesinden 1 kuruş koymuş? Adamlar KPSS sınavı düzenleyemiyor. 20 yıl önce bölgenin en güçlü Hava Kuvvetleri bugün 50 yaşındaki uçaklara bağımlı kaldı KK’nın omurgası tanklarımız WW2’den kalma Neyin elektrikli aracından bahsediyoruz? Harcanan 1 kuruş bile önemliyken, milyar $’lık batıklar yaratılıyor” ifadelerini kullandı.