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Biyografi Serkan Çağrı kimdir, nerelidir? Serkan Çağrı'nın hayatı!
Biyografi

Serkan Çağrı kimdir, nerelidir? Serkan Çağrı'nın hayatı!

Elif Buse Doğan’ın seslendirdiği Samsak Döveci türküsü bir anda Türkiye’nin gündemine oturmasıyla birlikte Serkan Çağrı’dan Elif Buse Doğan’a sitem dolu bir açıklama yaptı. Serkan Çağrı, ‘Samsak Döveci maddi olarak aralarını açtı' diye haberler görüyorum. Bunlar üzücü. Bizim aramıza açan şey parçanın çok tutması, tıklanması değil" dedi. Peki Serkan Çağrı kimdir, nerelidir? İşte Serkan Çağrı'nın hayatı!

Yeniakit Publisher
2022-04-16 11:29:00 - 2022-04-16 11:29:27
Serkan Çağrı kimdir, nerelidir? Serkan Çağrı'nın hayatı!

Serkan Çağrı, 2 Haziran 1976'da Edirne’nin Keşan ilçesinde doğdu. Henüz 7 yaşındayken klarnetle tanışan sanatçı, 13 yaşına geldiğinde geleneksel Erguvan Festivali kapsamında düzenlenen ve katılımcıların yaş ortalamasının 40 olduğu “En İyi Klarnet İcracısı Yarışması” nda özel ödüle layık görüldü.

1995 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'nda lisans öğrenimine başladı. 1998 yılında İ.T.Ü. Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na geçiş yaparak üniversite öğrenimini burada tamamladı. Aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan sanatçı, burada üç yıl klarnet eğitmeni olarak görev yaptı. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Musikisi Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimini tamamlayan Çağrı, Bakü Müzik Akademisi'nde ise doktora öğrenimine devam etmektedir.

serkan çağrı

Serkan Çağrı albümleri

Sır - Yılı: 2016 - Yapım: Notist Müzik Yapım

Hüseyin Karadayı & Serkan Çağrı - Endorphin Yılı : 2011 Yapım : DMC Music

Serkan Çağrı&Rumeli Band Yılı : 2011 Yapım : Notist Müzik Yapım

Şükrü Tunar Eserleriyle. Yılı : 2009 Yapım : Sony - BMG Music.

Âlâ. Yılı : 2008 Yapım : Sony BMG Music.

Nefesim Yılı : 2005 Yapım : Akustik Yapım.

Bekar Gezelim (Grup Laçin üyesi olarak) : 1998 Yapım : İdoBay Müzik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu sanatçılarından Arslan Kacar’ın yazıp sahnelediği “Düş ve Klarnet” adlı oyunun müziklerini yaptı.

Workshop çalışmaları

31.05.2006 Uluslararası Tarihsel Süreç İçinde İstanbul, Askeri Müze - Türkiye'de Müzik Kültürü ve Müzik Kongresi

11.07.2003 Montreux Jazz Festivali, İsviçre

Makaleleri

Aralık 2006 Musuki Mecmuası Klarnet Çeşitleri/Serkan Çağrı

Ocak 2003 Folklor Halkbilim Dergisi Klarnet/Serkan Çağrı

Kitabı

Eylül 2006 "Sol Klarnet Eğitimi-1" Serkan Çağrı - Bemol Müzik Yayınları

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