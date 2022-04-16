Serkan Çağrı kimdir, nerelidir? Serkan Çağrı'nın hayatı!

Elif Buse Doğan’ın seslendirdiği Samsak Döveci türküsü bir anda Türkiye’nin gündemine oturmasıyla birlikte Serkan Çağrı’dan Elif Buse Doğan’a sitem dolu bir açıklama yaptı. Serkan Çağrı, ‘Samsak Döveci maddi olarak aralarını açtı' diye haberler görüyorum. Bunlar üzücü. Bizim aramıza açan şey parçanın çok tutması, tıklanması değil" dedi. Peki Serkan Çağrı kimdir, nerelidir? İşte Serkan Çağrı'nın hayatı!