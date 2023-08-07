Serinlemeye az kaldı! Boğucu sıcakların ardından o bölgelere yağmur geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Paylaşılan verilerde İstanbul dahil birçok kentin önümüzdeki günlerde yağmura teslim olacağı görüldü. Uzmanlar ise Eyyam-ı Bahur sıcaklarının yurdu terk edeceği tarihi açıkladı. İşte yeni haftanın hava durumu tahminleri...



Günlerdir ülkemizi etkisi altına alan Eyyam-u Bahur sıcakları yurdu terk etmeye hazırlanıyor. Uzmanlar sıcaklıkların düşeceğini belirterek tarih verdi. Öte yandan 'Bu hafta hava nasıl olacak?' sorusu yanıt buldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden serinleten haber geldi. İşte boğucu sıcakların ardından yağmura teslim olacağımız gün...

Uzmanlardan sevindiren haber geldi. Yapılan açıklamalara göre Eyyam- Bahur sıcakları salı günü yurdu terk edecek. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, salı gününden itibaren tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Şen, ''Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.'' dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre Çarşamba günü Marmara Bölgesi'nde yağmur yağacak. İstanbul ve Bursa dahil birçok il için yağış uyarısı yapıldı. Paylaşılan verilerin devamında ise Perşembe ve Cuma günleri de birçok kente sağanak yağış beklendiği görülüyor.

Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevreleri ile gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, zamanla kuzey kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İstanbul'un batı, Tekirdağ'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri (Çatalca vb)

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, gece saatlerinde Samsun'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 36°C

Az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 35°C

Az bulutlu

TRABZON °C, 31°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık