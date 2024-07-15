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Gündem Serinlemek için ırmağa girdi canından oldu!
Gündem

Serinlemek için ırmağa girdi canından oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-15 09:45:00 - 2024-07-15 09:47:21

Antalya'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için ırmağa giren genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Şelale Mahallesi Şavlak Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte serinlemek için Manavgat Irmağı'na giren Hüseyin Yağız (23) bir süre gözden kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Dalgıçlar arama yaptı

Ekiplerin aramasından sonuç çıkmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı dalgıçlar bölgeye destek amacıyla gönderildi. Dalgıçların yaptığı sualtı taramasında Hüseyin Yağız'ın cansız bedeni ırmağa girdiği noktadan yaklaşık 400 metre mesafede bulunarak kıyıya çıkartıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yağız'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

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