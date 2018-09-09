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Serinlemek için gölete giren gençten acı haber geldi!

Konya’nın Beyşehir ilçesinde gölde yüzerken gözden kaybolan gencin cesedine yaklaşık 3,5 saat süren arama çalışmalarının ardından ulaşılabildi.

09 Eylül 2018 Pazar 20:21
Serinlemek için gölete giren gençten acı haber geldi!

Konya’nın Beyşehir ilçesi Beyşehir Gölü sahilinde meydana gelen olayda gölde yüzerken gözden kaybolan gencin cesedine yaklaşık 3,5 saat süren arama çalışmalarının ardından ulaşılabildi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesinde ikamet ederken memleketi olan Hüyük ilçesine bağlı Suludere Mahallesi'ne ailesiyle birlikte tatile gelen 17 yaşındaki Ömer Emin Eraydın, piknik yapmak amacıyla Beyşehir Gölü'nün Karaburun Plajı'na geldi. Burada serinlemek için kıyıda yüzmenin yasak olduğu bölümde göl sularına girdiği öne sürülen Eraydın, bir anda tatlı sularda gözlerden kayboldu. Eraydın'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları yanına doğru yüzerek yaklaştı ancak bulamadı. Gölde kaybolan gencin bulunması için bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesine itfaiye araçları, dalgıç ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve jandarma asayiş ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin, gencin kıyıdan 50 metre mesafede kaybolduğu bilgisi verilmesi üzerine bu bölgede ve daha sonra daha da genişletilen açıklarda yaptığı uzun süre devam eden su altı arama çalışmasından su altında görüş olmaması neticesinde sonuç alınamadı. Daha sonra bölgeye AFAD ekipleri de geldi. Sonar cihazıyla da su altında yapılan çalışma esnasında gencin yeri sonar cihazıyla belirlenirken, daha sonra balıkçı ağı yardımıyla çıkarılarak bir tekneye alınarak kıyıya getirildi.

Oğullarının göl açıklarında devam eden arama çalışmalarını gözyaşı dökerek izleyen babası İdris ve annesi Hacer Eraydın ile yakınlarının gencin cesedinin kıyıya çıkarılması üzerine kıyıda yükselen feryatları yürekleri burktu. Gencin cansız bedeni, daha sonra kıyıda bekleyen bir ambulansa alınarak Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaburun Plajı yetkilileri, olayın yaşandığı bölgenin cankurtaran bulunmayan ve yüzülmesi yasak olduğu levhalarla da uyarılan bir sahil olduğunu belirtirken, sahilde bir taraftan arama çalışmaları yapılırken, diğer taraftan da plaj bölümünde yaşanan acı olaya rağmen göle girip serinlemeye çalışan, mangal keyfi yapanların olması da dikkat çekti.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:21
  1. Konya
  2. Beyşehir
  3. gölet
  4. boğulma vakaları

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