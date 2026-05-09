Serinlemek için dereye girmişti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Şırnak’ta serinlemek için dereye giren 17 yaşındaki Vefa Yıldırım’dan acı haber geldi.

Arkadaşı sudan kendi imkanlarıyla çıktı

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Güneyce köyünde meydana geldi. Vefa Yıldırım ve arkadaşı, iddiaya göre serinlemek için köyden geçen dereye girdi. Deredeki akıntıya kapılan iki arkadaştan Vefa Yıldırım, suda kaybolurken diğeri ise kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Yıldırım’ın kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekibinin kalp masajı yaptığı Yıldırım, ambulans ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbi tekrar duran Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yıldırım’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Jandarma, olaya ilişkin soruşturma başlattı.