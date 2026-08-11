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Gündem Serinlemek için ayaklarını koyduğu süs havuzunda çarpıldı: Belediye işçisi ağır yaralandı
Gündem

Serinlemek için ayaklarını koyduğu süs havuzunda çarpıldı: Belediye işçisi ağır yaralandı

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Serinlemek için ayaklarını koyduğu süs havuzunda çarpıldı: Belediye işçisi ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesinde geçici işçi olarak çalışan genç, serinlemek için ayaklarını koyduğu süs havuzunda elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

Halfeti Belediye Garajında görevli iki çocuk babası 27 yaşındaki belediye personeli Muhammet Yılmaz, sıcaktan bunaldığı sırada serinlemek amacıyla ayağını belediye garajında bulunan süs havuzuna koydu. Bu sırada elektrik akımına kapılan Yılmaz, ağır yaralandı. Olayın ardından belediye çalışanları tarafından Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürülen Yılmaz'a burada müdahale edildi. Entübe edilen ve durumunun ağır olduğu öğrenilen Yılmaz, ileri tedavi için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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