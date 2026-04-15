  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Serinhisar'ın kültürel değerleri Ankara'daki dev lansmanda görücüye çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen IPARD III Leader Projesi Tanıtım Programı'na katılan Kızılhisar YEG Derneği, Serinhisar’a özgü leblebi, bıçak ve el sanatları ürünleriyle katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Ankara’da gerçekleştirilen ve 60 şehirden 155 Yerel Eylem Grubu (YEG) derneğinin bir araya geldiği "IPARD III Programı Leader Projesi Tanıtım Programı", kırsal kalkınma hamlesinin yeni dönemine sahne oldu. Toplam 35 milyon avroluk destek bütçesinin açıklandığı organizasyonda, Denizli temsilcisi Kızılhisar YEG Derneği sergilediği yerel ürünler ve projeleriyle ön plana çıktı. Kurulan özel tanıtım standında ilçenin sembolleri olan Serinhisar leblebisi, tescilli Yatağan bıçakları, geleneksel Kızılhisar bardakları ve el emeği kemik taraklar sergilendi. Ziyaretçilere leblebi çorbası ikram edilirken, bölgenin 850 yıllık demircilik geleneğini yansıtan özel bir Yatağan kılıcı da Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya hediye edildi.

Bakan İbrahim Yumaklı, Kızılhisar YEG Derneği’nin bölgedeki katma değer artırıcı faaliyetlerini yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Denizli’de Kızılhisar Yerel Eylem Grubu özellikle Serinhisar’ın adeta nişanesi olan leblebinin, yenilikçi ürün geliştirme faaliyetleri ile katma değerini artırdı. Derneğimizin başarılarını Türkiye gündemine daha fazla taşıyacağımızı ifade etmek isterim. Yerelin gelişmesine katkı koyan başarılar Türkiye’nin gündemine girmeli. Bu başarılar üreticilerimizin kendine güvenini de üst düzeye taşıyacaktır." Temsili çek takdiminin ardından programın tecrübe paylaşımı oturumunda panelist olarak yer alan Dernek Yöneticisi İlker Özmen, önümüzdeki 5 yıl için güçlü bir hazırlık içerisinde olduklarını vurguladı.

 

Serinhisar’ın kalkınma vizyonuna dair değerlendirmelerde bulunan İlker Özmen, elde edilen başarının toplumsal bir karşılığı olduğunu belirterek şunları kaydetti: "Bu başarılarla birlikte önümüzdeki 5 yıllık uygulama dönemine güçlü bir giriş yapan Kızılhisar YEG Derneği, yerel dinamikleri harekete geçirmeye ve Serinhisar’ın ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına öncülük etmeye devam edecektir. Ankara’da tescillenen bu başarı, sadece Kızılhisar YEG Derneği’nin değil, tüm Serinhisar halkının ve üreticilerimizin ortak gururudur. ‘Birlikte üreten, birlikte yöneten ve birlikte büyüyen bir kırsal yapı’ vizyonuyla, bölgemizin değerlerini dünya standartlarında projelerle taçlandırmayı sürdüreceğiz" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23