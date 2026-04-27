Serie A'da Milan ile Juventus maçında gol çıkmadı

İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçlarından biri golsüz eşitlikle sona erdi. San Siro Stadı’nda karşı karşıya gelen Milan ile Juventus, 90 dakika boyunca rakip fileleri havalandıramadı ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Büyük beklentiyle başlayan mücadelede iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirse de son vuruşlarda istediği sonucu alamadı. Orta saha mücadelesinin öne çıktığı karşılaşmada savunmaların dikkatli oyunu skoru belirleyen ana unsur oldu.

KENAN YILDIZ SON BÖLÜMDE ŞANS BULDU

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Genç oyuncu, mücadelenin 80. dakikasında oyuna dahil olarak takımına hücumda katkı vermeye çalıştı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Juventus galibiyet golünü arasa da Milan savunması hata yapmadı. Böylece taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

ZİRVE YARIŞINDA PUAN DURUMU ŞEKİLLENDİ

Serie A’da 34. hafta sonunda Inter 79 puanla liderliğini sürdürdü. Milan 67 puanla üçüncü sırada yer alırken, Juventus ise 64 puanla dördüncü basamakta kaldı.

Alınan bu sonuçla birlikte iki takım da kritik haftada zirve yarışında puan kaybı yaşarken, ligin üst sıralarındaki mücadele daha da kızıştı.