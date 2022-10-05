Seri katil alarmı! 1 yılda 6 kişiyi öldürdü
Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında bir seri katilin bir yılda 6 kişiyi öldürdüğü belirlendi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin batısında bir seri katilin bir yılda 6 kişiyi öldürdüğü belirlendi.
Polis, Stockton kentinde, 6 kişinin öldürüldüğünü 1 kişininse yaralandığını duyurdu. Öldürülen kişilerin, gece saatlerinde hedef alındığı belirlendi.
Yetkililer, kurbanların bazılarının evsiz olduğunu açıkladı.
Polis, katilin bu cinayetleri neden işlediğinin henüz belli olmadığını duyurdu.
Kaliforniya sakinlerine de geç saatlerde, tek başlarına dolaşmamaları yönünde uyarılar yapılıyor.
Katilin yakalanmasına destek olan kişilere ise 125 bin dolar ödül verilecek.