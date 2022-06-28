Serhat Gümrükçü kimdir? Serhat Gümrükçü asıl mesleği nedir?

Los Angeles merkezli “Enochian BioSciences”ın kurucu ortağı Dr. Serhat Gümrükçü (39) ve şirketin Bilgi Teknolojileri Direktörü Berk Eratay (35), Gregory Davis adlı bir kişinin öldürülmesi için kiralık katil tutmakla suçlanarak tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gregory Davis’in Vermont eyaletindeki evinden kaçırılarak öldürüldüğü ve cesedinin, 7 Ocak 2018’de kilometrelerce uzakta, elleri bağlı, başı ile göğsüne kurşun isabet etmiş halde bulunduğu belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturmanın ilk aylarında Jerry Banks ve Lee Ethridge isimli iki Amerikalı Davis’i kaçırıp cinayeti işlemek suçuyla tutuklanırken, son olarak Gümrükçü ve Eratay’ın da cinayete azmettirmekten tutuklandıkları kaydedildi. Çıkarıldıkları ilk duruşmada tutuklanan Serhat Gümrükçü’nün, suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası alması bekleniyor.

ABD’de 2013’ten beri kanser ile enfeksiyon hastalıkları alanında hücre ve gen tedavisi araştırmaları yürüten Dr. Serhat Gümrükçü, son olarak koronavirüsü hücresel düzeyde yok edebilmeyi hedefleyen tedavi yöntemi sayesinde tıp dünyasında adını duyurmuştu.

Serhat Gümrükçü mesleği neymiş?

ABD'de koronovirüs ve kanser tedavisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü iddia ederek ismini tüm dünyaya duyuran ve hakkında başarı hikayeleri yazılan Serhat Gümrükçü'nün, aslında bir sihirbaz olduğu, diplomalarını ise internet üzerinden satın aldığı ortaya çıktı. Kovid-19'u 48 saat içinde yok eden bir ilaç bulduğunu ileri süren ve söylediği yalanlarla kısa sürede NASDAQ 'da 600 milyon dolarlık işlem hacmine sahip Enochian BioSciences'in patronluk koltuğuna oturan Gümrükçü'nün, Türkiye'de dolandırıcılık suçlamasıyla aranırken Amerika'ya kaçtığı öğrenildi.

Serhat Gümrükçü kimdir?

1982 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelen Gümrükçü, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanmasına rağmen okulu yarıda bırakarak kariyerine sihirbaz olarak sürdürdü.