Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Aziz Yıldırım'ı sevmiyorum ama...'

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, lide kötü günler geçiren sarı-lacivertli takımdaki son durumu değerlendirdi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe'nin kötü gidişatı hakkında konuştu.

Aziz Yıldırım'ı sevmediğini dile getiren Akın, "Aziz Yıldırım'ı özel durumlardan dolayı sevmiyorum ama başkanlığına laf etmem. Ali Koç'u başkan adaylığı döneminde ben de destekledim ama hiç yoktan Aziz Yıldırım'ın bir çizgisi vardı" dedi!