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Serhat Akın'dan flaş sözler! 'Aziz Yıldırım'ı sevmiyorum ama...'

Eski futbolcu Serhat Akın, ligde kötü günler geçiren Fenerbahçe ve yönetimine eleştirilerde bulundu. Akın, "Aziz Yıldırım'ı özel durumlardan dolayı sevmiyorum ama onun başkanlığına laf etmem. Ali Koç'u başkan adaylığı döneminde ben de destekledim ama hiç yoktan Aziz Yıldırım'ın bir çizgisi vardı" dedi.

01 Ocak 2019 Salı 18:27

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, lide kötü günler geçiren sarı-lacivertli takımdaki son durumu değerlendirdi.

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe'nin kötü gidişatı hakkında konuştu.

Aziz Yıldırım'ı sevmediğini dile getiren Akın, "Aziz Yıldırım'ı özel durumlardan dolayı sevmiyorum ama başkanlığına laf etmem. Ali Koç'u başkan adaylığı döneminde ben de destekledim ama hiç yoktan Aziz Yıldırım'ın bir çizgisi vardı" dedi!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 18:27
  1. Serhat Akın
  2. Fenerbahçe

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