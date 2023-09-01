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Spor Sergio Ramos'un yeni durağı belli oluyor
Spor

Sergio Ramos'un yeni durağı belli oluyor

Yeniakit Publisher
2023-09-01 15:52:18 - 2023-09-01 15:52:17
Sergio Ramos'un yeni durağı belli oluyor

Transferde adı Galatasaray'la anılan Sergio Ramos'un yeni durağı belli oluyor

 

Galatasaray'ın gündeminde olan Sergio Ramos'un, Al İttihad ile görüştüğü ve müzakerelerin olumlu yönde ilerlediği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki yıldızın transferinde aşama kaydetti. Haberde görüşmelerin çok ileri bir noktaya geldiği vurgulandı.

Futbola büyük ölçüde yatırım yapan Suudi Arabistan kulüpleri yıldız isimlerle ligini güçlendirmeye ederken bu kulüplerden biri olan Al İttihad da daha önce kadrosunu  Karim Benzema, Jota, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncularla zenginleştirmişti.

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