Sergio Ramos'un yeni durağı belli oluyor

Galatasaray'ın gündeminde olan Sergio Ramos'un, Al İttihad ile görüştüğü ve müzakerelerin olumlu yönde ilerlediği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Al Ittihad, bonservisi elinde olan 37 yaşındaki yıldızın transferinde aşama kaydetti. Haberde görüşmelerin çok ileri bir noktaya geldiği vurgulandı.



Futbola büyük ölçüde yatırım yapan Suudi Arabistan kulüpleri yıldız isimlerle ligini güçlendirmeye ederken bu kulüplerden biri olan Al İttihad da daha önce kadrosunu Karim Benzema, Jota, N'Golo Kante ve Fabinho gibi yıldız oyuncularla zenginleştirmişti.