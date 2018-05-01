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Sergio Ramos'tan Barcelona'ya gönderme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak...

Real Madrid'in yıldız futbolcularından Sergio Ramos, Barcelona'nın La Liga'daki şampiyonluğunu yorumladı.

01 Mayıs 2018 Salı 02:07
Sergio Ramos'tan Barcelona'ya gönderme: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak...

Real Madrid'in tecrübeli kaptanı Sergio Ramos, La Liga'da şampiyon olan Barcelona'yı kızdıracak sözler kullandı.

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK DAHA BÜYÜK BAŞARI''

La Liga'da bitime 4 hafta kala namağlup bir şekilde şampiyonluğunu garantileyen ve Kral Kupası'nı da kazanan Barcelona hakkında konuşan Ramos, ''Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, yerel ligde 2 kupa birden kazanmaktan daha büyük başarı. Barcelona iyi bir sezon geçirdi, 2 kupa kazandı. Bence iki takım da bu sezon başarılı.'' sözlerini kullandı.

''BİZ, ALMANLARI ELEMEYE ODAKLANDIK''

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Bayern Münih maçına odaklandıklarını söyleyen İspanyol futbolcu, ''Barça şampiyon oldu ama maç başında bu yüzden onları tebrik edecek değiliz. Biz, Şampiyonlar Ligi'nde Almanları eleyip finale gitmeye odaklandık'' dedi.

Kaynak:Sporx

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 02:07
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  2. Real Madrid
  3. Barcelona
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. La Liga

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