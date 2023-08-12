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Spor Sergio Ramos yine imzayı atıyor! Haber deprem etkisi gibi gündeme düştü...
Spor

Sergio Ramos yine imzayı atıyor! Haber deprem etkisi gibi gündeme düştü...

Yeniakit Publisher
2023-08-12 17:32:00 -
Sergio Ramos yine imzayı atıyor! Haber deprem etkisi gibi gündeme düştü...

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Sergio Ramos'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a yakın olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Sergio Ramos'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a yakın olduğu iddia edildi.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Son olarak PSG'de forma giyen Sergio Ramos'un sarı-kırmızılıların listesinde olduğu iddia edilmişti.

Tecrübeli savunma oyuncusunun Galatasaray'da forma giymeye sıcak olduğu ileri sürülmüştü.

ARABİSTAN YOLUNDA
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sky Sports'un haberine göre; Ramos, Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'dan aldığı teklife yeşil ışık yaktı.

37 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde imza atmak için Suudi Arabistan'a gideceği belirtildi.

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