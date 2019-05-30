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Sergio Ramos, Real Madrid'de kalıyor

- Çin'den aldığı teklifle gündeme gelen İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'de kalacağını açıkladı- Sergio Ramos:"Real Madrid'den ayrılmıyorum. Hayalim futbolu burada bırakmak"

30 Mayıs 2019 Perşembe 21:18
Sergio Ramos, Real Madrid'de kalıyor


MADRİD (AA) - Real Madrid'in takım kaptanı Sergio Ramos, "Real Madrid'den ayrılmıyorum. Hayalim futbolu burada bırakmak." dedi.

Bir Çin kulübünden aldığı transfer teklifiyle gündeme gelen Sergio Ramos, hafta başından bu yana İspanyol basınında çıkan iddialara açıklık getirmek için Real Madrid'in antrenman tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

İspanya'da 15 gün sonra yapılacak düğününe rahat gitmek istediğini söyleyen Ramos, "Geleceğim konusunda açık olmak istiyorum. Hiçbir zaman kulüp yönetimi ile aramızda büyük bir tartışma olmadı. Sözleşmemi tamamlamak istiyorum. Ayrılacağım gün geldiğinde de layık olduğum gibi büyük kapıdan çıkmak istiyorum." şeklinde konuştu.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in, "Takımın en fazla kazanan futbolcusu." şeklindeki sözlerine de karşılık veren Ramos, "Real Madrid'de bedava oynarım. Çünkü böyle hissediyorum. Para, en küçük sorun. Başkan ile dün konuşup bu konuyu çözdüm. Normal ve sakin bir görüşme oldu. Özel görüşmemizde bana gelen teklifi masaya koymam, buradan ayrılmak istediğim anlamına gelmez." açıklamasında bulundu.

Çin'den gelen teklif sonrasında Real Madrid'den bedava ayrılmak istediği yönündeki iddialara da cevap veren Ramos, şunları söyledi:

"Teklif masanın üzerinde. Bu benim planladığım bir şey değil ve sonrasında ilişkiler benim istediğim gibi gitmedi. Spekülasyon oldu ve artık yeter. Düğünümden 15 gün önce her şeyi düzeltmek istedim. Düğünümde Florentino ile kucaklaşacağım. Ben böyleyim. Bazı şeyler yolunda gitmezse, konuşur ve düzeltirim."

Real Madrid ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi bulunduğunu, fiziksel olarak da kendisini iyi hissettiğini vurgulayan 33 yaşındaki Ramos, halen çok iyi işler yapabileceğini, başkan Florentino Perez ve teknik direktör Zinedine Zidane ile birlikte iyi bir projeye imza atmak istediklerini sözlerine ekledi.


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 21:18
  1. İspanya'dan futbol
  2. Real Madrid
  3. Sergio Ramos

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