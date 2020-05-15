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Spor

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüpte görülen koronavirüs vakaları sonrası yaptırdığı test sonucunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:05:00 - 2020-05-15 11:07:13
Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımda başkan Ahmet Nur Çebi ve 8 kişide koronavirüs çıkmasının ardından ardından tüm antrenmanları iptal etti.

Sergen Yalçın: "Bende sorun yok"

Siyah-beyazlı takımın Nevzat Demir Tesisleri koronavirüs gelişmesi sonrası karantinaya alındı. Teknik direktör Sergen Yalçın kendisinde herhangi bir belirti ya da sıkıntı olmadığını belirtirken, "Sağlam olarak evimde oturuyorum" açıklamasını yaptı.

"Başkan da bu virüsü atlatacak"

Ayrıca Hürriyet Gazetesi'ne konuşan 47 yaşındaki teknik adam "Bunlar olan şeyler. Herkes yaşayabiliyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim de yaşadı, yöneticiler de yaşadı, Abdurahim Albayrak da yaşadı. Başkanımız Ahmet Nur Çebi de bu süreci iyi bir şekilde atlatacaktır." dedi.

"Başkana çok üzüldüm"

Sergen Yalçın ayrıca "Kulübü için varını yoğunu ortaya koyup gece gündüz tesislerden ayrılmadı. Kendisiyle telefonda görüştük kontrollerini yaptırmış ve dinleniyor. Sürekli tesislere gelerek büyük fedakarlık yaptı. Çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

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