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Spor Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan istediği ücrete bakın! "Yok artık" dedirtti
Spor

Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan istediği ücrete bakın! "Yok artık" dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-09-28 11:08:00 -
Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan istediği ücrete bakın! "Yok artık" dedirtti

Samsunspor'da teknik direktör listesinin ilk sırasında Sergen Yalçın bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılarla görüşen Sergen Yalçın'ın Samsunspor'dan talep ettiği maaş da belli oldu.

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrılırken yönetim Sergen Yalçın ile temasa geçti. İlk görüşme yapılırken pazarlık masasındaki rakam ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre Sergen Yalçın, Samsunspor'dan yıllık 60 milyon TL ücret istedi.

Sergen Yalçın'ın istediği bu yüksek rakam sosyal medyada çok konuşuldu.

Kullanıcılar, "Kulübü de üstüne yapalım mı?" tarzında yorumlarla ücrete tepki gösterdi.

BAŞKAN "ORTA YOLU BULMAYA ÇALIŞACAĞIZ" DEMİŞTİ

Başkan Yüksel Yıldırım da dün yaptığı açıklamada Sergen Yalçın ile görüştüklerini bizzat açıklamış ve "Tabii şampiyon hoca, bunun da bir bedeli var. Orta yolu bulmaya çalışacağız. Kabul ederse Sergen hoca ile çalışmayı çok isteriz. Listemizde yer alan Türk teknik adamlarla anlaşamazsak yabancı hoca getireceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

AYKUT KOCAMAN: "ÇALIŞMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Öte yandan haber detayında bir diğer yerli aday olan Aykut Kocaman'ın "Çalışmayı düşünmüyorum" dediği aktarıldı.

Samsunspor 5 hafta sonunda aldığı 4 yenilgi ve 1 beraberlik ile son sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlılar yarın sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

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