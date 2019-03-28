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Sergen Yalçın’ın cezası onandı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın 2 maç men cezası onandı.

28 Mart 2019 Perşembe 16:53
Sergen Yalçın’ın cezası onandı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın 2 maç men cezası onandı.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sergen Yalçın’a Antalyaspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men ve 13 bin TL para cezası vermişti. Tahkim Kurulu Sergen Yalçın hakkında verilen kararı onadı. Bugün gerçekleşen toplantının ardından kararla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği’nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın ile ilgili PFDK’nın 21.03.2019 tarihli E.2018-2019/789 K.2018-2019/957 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;


- Aytemiz Alanya Spor Kulübü Derneği’nin teknik sorumlusu Ali Rıza Sergen Yalçın’ın rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:53
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