0553 313 94 23

"Sergen Yalçın’a şu ana kadar gelen teklif yok"

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:23
"Sergen Yalçın’a şu ana kadar gelen teklif yok"

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından düzenlenen İstihdam ve Kariyer Günleri etkinliğinde, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin sorularına samimi cevaplar veren Çavuşoğlu, “Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok" dedi.



Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen, İstihdam ve Kariyer Günleri kapsamında ikinci günün son etkinliğinde, öğrencilerle bir araya geldi. Kariyer sohbetlerine, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş ve Genel Sekreter Fatih Özdemir’in yanı sıra dekanlar, daire başkanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Alanyaspor maçlarına öğrencileri davet eden Başkan Hasan Çavuşoğlu, “Alanyaspor maçlarına gelmek isteyen öğrenci kardeşlerimize kapımız açık. Alanyaspor Passolig’i almaları yeterli. Passolig alan öğrencilerimiz stadımıza gelmek istedikleri takdirde maçları ücretsiz izleyebilecekler. Zaten ALKÜ’den maçlarımıza gelen öğrenciler var ve ben bu kişileri de tanıyorum. Daha öncede sizlere bu imkanı tanıdık ve bu süreçten sonra da gelmek isteyen öğrencileri stadımıza bekliyoruz” diye konuştu.



"Hocamızla yola devam etmek isteriz"

 

Programın devamında öğrenciler, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’na birbirinden zorlu sorular yöneltti. En çok merak edilen sorunun başında ise Alanyaspor Teknik Direktörü ’Sergen Yalçın sezon sonu takımdan ayrılıp büyük bir takıma teknik direktör olacak mı?’ sorusuydu. Öğrencilerin sorularına samimi cevaplar veren Çavuşoğlu, “Sergen hocamız kalmak isterse tabii ki sezon sonu sözleşmesini devam ettirmek isteriz. Son zamanlarda basının bu konularda yazdığı şeyler var. Şu an için hocamıza gelen bir teklif yok. Hocamızla sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Sezon sonu hocamız kalmak isterse, hocamızla yola devam etmek isteriz. Sergen hocamız büyük bir kulübe hoca olmak isterse, sözleşmemiz devam ediyor olsa bile, hoca da ’büyük bir takıma gitmek istiyorum’ diyorsa, biz önünü açarız. Aynı şekilde futbolcularımızda gitmek isterse daha önce yaptığım gibi önlerini açarım. Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar” dedi.



"Efecan’ın Milli Takım’a davet edilmesini bekliyoruz"

 

Efecan’a Milli Takım’dan gelen bir davetin olmadığına da değinen Çavuşoğlu, “Efecan’a şu ana kadar Milli Takım’dan bir davet yok. Davet edilmesini ümit ediyoruz. Efecan gerçekten Milli Takım’da oynamayı hak eden bir futbolcumuzdur” şeklinde konuştu. Efecan’la ilgili transfer sorusuna da açıklık getiren Çavuşoğlu, ”Efecan’nın son senesi diye İstanbul’dan iki takım Efecan’la görüşüyordu. Biz de Efecan’la görüştük ve sözleşmesini uzattık. İsteyen varsa sezon sonu kapımızı çalarlar” diye konuştu.

 

Programın sonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Başkan Çavuşoğlu’na “Alaaddin Keykubat Mührünü” takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:23
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    1. KMÜ’de 12 Mart Sergisi
    2. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu sağlık..
    3. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Milas’ı..
    4. Tutuklu ve hükümlülerden tiyatro
    5. Önce yoldaki iki araca, sonra oto..
    6. Ağrı’da İlçe Milli Eğitim Müdürleri..
    7. Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar
    8. Yeşilay’dan Başkan Çoban’a ziyaret
    9. PKK sevici Sırrı hapiste eridi
    10. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’de
    11. Brezilya'da silahlı saldırı
    12. Nişantaşı Üniversitesi ile ICBC..
    13. İl Sağlık Müdürü Bilge ’nin Tıp..
    14. Gaziantep’te FETÖ’nün askeri öğrenci..
    15. Engelli kadına tecavüzle..
    16. Emniyette koordinasyon toplantısı
    17. İMEAK DTO, meclis toplantısında AK..
    18. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya:..
    19. Başkan Uysal: "5 yıl içinde yeni bir..
    20. Demirleri çürüyen caminin minaresi..
    21. "Otomotiv Yan Sanayi"nin en başarılısı..
    22. Mustafa Cengiz: Galatasaray var olma..
    23. Brezilya'da okula silahlı saldırı! 6..
    24. Türk profesör, Genç Küresel Liderler..
    25. Bakan Çavuşoğlu:Herkes sussa Türkiye..
    26. Cezayirli öğretmenler Buteflika'nın..
    27. Filistinli gençler, Ankara Batıkent..
    28. "Zillet ittifakı, başka bir tezgah..
    29. Topkapı Sarayı'nda Korece sesli rehber..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PKK ile iş..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Yeni partiden geri adım: Veda ediyoruz
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta