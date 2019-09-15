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Sergen Yalçın: “Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama güçlü bir oyun sergiledik”

Süper Lig’in 4.

15 Eylül 2019 Pazar 19:51
Sergen Yalçın: “Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama güçlü bir oyun sergiledik”

Süper Lig’in 4. haftasında MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 4-0 mağlup eden BTC Turk Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik” dedi.


Galibiyetin ardından basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şunları kaydetti:


“Son 2 haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyunsal anlamda güçlü bir oyun sergiledik. Bireysel hata ve şanssızlıklar maalesef sahadan mağlup ayrılmamamızı sağladı ve savunma hattında ciddi sorunlar yaşadık son Alanyaspor maçının ilk yarısında özellikle, bunu çevirebileceğimizi düşündük. Özellikle milli takım arasında bireysel toplantılar yaptık oyuncularla oyun anlayışıyla ilgili, oyunla ilgili antrenmanlarda da bunu iyice çalıştık. İyi bir galibiyet oldu. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı son iki haftadan sonra, oyuncularıma teşekkür ediyorum gösterdikleri mücadeleden ötürü, bizim için hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. Oyunsal anlamda da güçlü olmamız ve doğru oyun oynamamız bizi çok mutlu etti. Bu yüzden çok mutluyuz. Bu haftayı galibiyetle kapattık. Önümüzdeki haftalara bakacağız.”

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 19:51
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