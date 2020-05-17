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Spor

Sergen Yalçın onay verdi: Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a

Teknik patron Sergen Yalçın eski öğrencisi olan Yeni Malatyaspor'da forma giyen Gökhan Töre'ye olumlu yanıt verdiği ve transferin an meselesi olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:18:00 -
Sergen Yalçın onay verdi: Gökhan Töre adım adım Beşiktaş'a

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sezon başında Malatyaspor'a götürdüğü Gökhan Töre'yi yeniden Beşiktaş'ta görmek istiyor.

Sergen Yalçın onayladı

Başarılı teknik adam daha pandemi krizi başlamadan önce mali anlamda sıkıntılı oldukları dönemde Töre'nin takıma dönmesinin en uygunu olacağını yönetimle paylaşmıştı. Sergen Yalçın o dönemde, "Dürüst olmak gerekirse elimizde kanat oyuncusu diye tuttuğumuz pek çok oyuncudan daha yetenekli" demişti.

Gelen bilgilere göre Sergen, Töre'nin takıma dönmesi konusunda yöneticileri ikna etti. Töre'ye hem TL üzerinden çok uygun bir ücret ödenecek, hem de sözleşmesi 1 senelik olacak. Performansına ve özel hayatında yaşanacaklara göre sözleşmesi uzayacak ya da bitirilecek.

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