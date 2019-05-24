0553 313 94 23

Sergen Yalçın: “İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz”

Ligin genelinde çok fazla gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız.

24 Mayıs 2019 Cuma 20:58
Sergen Yalçın: “İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz”

Ligin genelinde çok fazla gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Son maç olmasına rağmen, puan olarak ihtiyaç olmamasına rağmen bugün iki taraf da iyi mücadele etti. Gidişli gelişli oyun oldu. Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım. Bu da bizim daha iyi yerde olmamızı engelledi. Ama Alanyaspor ligi iyi yerde bitirmiştir. Ailemizden birini kaybettik ama oyuncularımız iyi karakter ortaya koydular, hepsine teşekkür ederim. Yukarıya hedef koyabiliriz diye düşündük ama son 1 aylık süreç istediğimiz gibi olmadı. Yönetime, taraftara çok teşekkür ederim, bizimle çok ilgilendiler” ifadelerini kullandı.


Yeni sezonla ilgili Alanyaspor yönetimiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Yalçın, “Herhalde bir görüşme daha yapacağız. Şu anda bir şey söylemek zor. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam etmek isteriz. Ama belki yönetim farklı düşünebilir. Bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 20:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rektör Polat’a ilk hayırlı olsun ziyareti
    1. Rektör Polat’a ilk hayırlı olsun..
    2. Türkiye Diyanet Vakfı Devrek..
    3. İstanbul semalarında şimşeklerin..
    4. Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç..
    5. GÜNCELLEME - Gaziantep merkezli suç..
    6. Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 -..
    7. ABD'deki FETÖ okullarının..
    8. Bakan Dönmez kömürden akaryakıt üreten..
    9. Sivasspor-Galatasaray maçından notlar
    10. 2 tırın arasında kalan otomobil..
    11. Emekli general ve diplomatlardan..
    12. Slaven Bilic tribünde!
    13. Abdullah Avcı: “Bazen kupa alıp saygı..
    14. Şenol Güneş’e teşekkür plaketi verildi
    15. Beşiktaş-Kasımpaşa maçından notlar
    16. Maçın ardından
    17. Ağrı’da koruyucu aileler için iftar..
    18. Göksel Gümüşdağ: “Abdullah Avcı ile..
    19. Yolcu uçağına kuş çarptı
    20. GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da ihaleye..
    21. Medipol Başakşehir 1 puanla veda etti
    22. Fransa'nın Lyon kentinde patlama: 13..
    23. Sergen Yalçın: “İnanılmaz pozisyonlar..
    24. Karanlık ODA TV'den 'milletin..
    25. 63 bin TL değerinde yardım çeki..
    26. "OSB'ler aynı zamanda birer lojistik..
    27. Sivas’ta kuvvetli rüzgar ağaçları..
    28. Bakan Dönmez, kömürden akaryakıt..
    29. Nilüfer Belediye Başkanlığı Koşusu..
    30. Fransa’daki patlamada yaralı sayısı..
    Komünist başkan Maoist-Kemalistleri ters köşe yaptı! "Atatürk'e meydan okumadır"
    Komünist başkan Maoist-Kemalistleri ters köşe yaptı! "Atatürk'e meydan okumadır"
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Binali Yıldırım'dan Saadet Partisi bombası!
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Bakanlık duyurdu! 1500 yıl yetecek rezerv bulundu
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye'nin stratejik projesini engellemek için para yağdırmışlar
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!
    Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma!

    Günün Karikatürü

    24 Mayıs 2019
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Saadet Partisi 23 Haziran seçimlerine neden giriyor? İstanbul adayı açıkladı
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti
    Kriz büyüyor! 'ABD bunu bilsin' deyip resti çekti