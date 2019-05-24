Sergen Yalçın: “İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz”

Ligin genelinde çok fazla gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyleyen Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Son maç olmasına rağmen, puan olarak ihtiyaç olmamasına rağmen bugün iki taraf da iyi mücadele etti. Gidişli gelişli oyun oldu. Oyunu kazanabilirdik ama maalesef ligin ikinci yarsında gol kaçırma tablosunda bir numaraya çıkarız. İnanılmaz pozisyonlar kaçırıyoruz. Bizim gibi takımın bu kadar gol kaçırmaması lazım. Bu da bizim daha iyi yerde olmamızı engelledi. Ama Alanyaspor ligi iyi yerde bitirmiştir. Ailemizden birini kaybettik ama oyuncularımız iyi karakter ortaya koydular, hepsine teşekkür ederim. Yukarıya hedef koyabiliriz diye düşündük ama son 1 aylık süreç istediğimiz gibi olmadı. Yönetime, taraftara çok teşekkür ederim, bizimle çok ilgilendiler” ifadelerini kullandı.

Yeni sezonla ilgili Alanyaspor yönetimiyle ilgili bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıklayan Yalçın, “Herhalde bir görüşme daha yapacağız. Şu anda bir şey söylemek zor. İstediğimiz hedef kadroyu kurabilirsek tabii ki Alanyaspor ile devam etmek isteriz. Ama belki yönetim farklı düşünebilir. Bekleyip göreceğiz” şeklinde konuştu.