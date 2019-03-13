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"Sergen Yalçın ile devam etmek isteriz"

- Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Şu an için hocamıza gelen bir teklif ve konuşulan bir şey yok"- "Bizim hocamızla sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Hocamız devam etmek isterse biz de devam etmek isteriz"

13 Mart 2019 Çarşamba 18:29
"Sergen Yalçın ile devam etmek isteriz"


ANTALYA (AA) - Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sözleşmesi sezon sonunda bitecek teknik direktör Sergen Yalçın ile devam etmek istediklerini söyledi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin (ALKÜ) düzenlediği "İstihdam veKariyer Günleri" etkinliğinde öğrencilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, sözleşmesi sezonun ardından sona erecek Sergen Yalçın için "Sergen hocamız kalmak isterse elbette devam ettirmek isteriz." dedi.

Başkan Çavuşoğlu, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Son zamanlarda bazı medya organlarında yazılan şeyler var. Bazıları kafalarında yazıp yorumluyorlar ama şu an için hocamıza gelen bir teklif ve konuşulan bir şey yok. Bizim hocamızla sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Hocamız devam etmek isterse biz de devam etmek isteriz. Sergen hocamız büyük bir kulübe hoca olmak isterse, sözleşmemiz devam ediyor olsa bile, hoca da 'büyük bir takıma gitmek istiyorum' diyorsa, bize 'bana müsaade edin' derse önünü açarız. Aynı şekilde futbolcularımız da gitmek isterse, daha önce yaptığım gibi önlerini açarım. Yeter ki tekliflerde dürüst ve samimi olsunlar."

Futbolcuları Efecan Karaca'ya milli takımdan bir davetin gelmediğine de değinen Çavuşoğlu, "Davet edilmesini ümit ediyoruz. Efecan gerçekten milli takımda oynamayı hakeden bir futbolcumuzdur." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Efecan Karaca ile bir süre önce sözleşme yenilediklerini hatırlatarak, "Son senesi diye İstanbul'dan iki takım Efecan ile görüşüyordu. Biz de Efecan'la görüştük ve sözleşmesini uzattık. İsteyen varsa sezon sonu kapımızı çalar." diye konuştu.

Programın sonunda, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, Çavuşoğlu'na AlaaddinKeykubat mührünü takdim etti.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 18:29
  1. Alanya
  2. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
  3. Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu
  4. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktör Sergen Yalçın
  5. Futbol
  6. 'İstihdam ve Kariyer Günleri'

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