Sergen Yalçın hedefini açıkladı

Antalyaspor, yeni Teknik Direktör Sergen Yalçın için Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenledi. Törende Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. Sergen Yalçın’ın dünyada en değerli hocalar arasında yer aldığını ifade eden Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, “Bana göre bu sene ligin şampiyonu 3’üncu olan takım olacak. İnşallah biz de Sergen hocamızla başarı hedeflerimize doğru emek harcayacağız. Bu sezon sonuna kadar hocamızla beraberiz, sezon sonundaki gelişmelere göre de sureci takip edeceğiz. Başarı için her zaman hedeflerimiz ileridedir. Transfer çalışmaları için hocamıza zaman tanımamız gerekir. Başarı için çalışmalarımızı sürdüruyoruz. Transfer çalışmaları yapıyorduk, yeni tercihler için hocamıza zaman tanımamız gerekir. Antalya başarı istiyor, Antalyaspor’un başarılı bir grafiği olması gerekir. Taraftarlarımız bundan sonra daha heyecanlı maçlar izleyecek" diye konuştu.

“Başarılı olacağımıza inanarak doğru bir tercih yaptığımıza inanıyoruz”

Sergen Yalçın ise ekip olarak Antalya’da olmaktan mutlu olduklarını belirtti. Uzun zamandır ekip olarak bir takımı çalıştırmadıklarına dikkat çeken Yalçın, “Nasip Antalya oldu, başkanımız aradığında çok heyecanlandık, birbirini tamamlayan bir ikili gibi gördük. Çok heyecanlı ve başarılı olacağımıza inanarak doğru bir tercih yaptığımıza inanıyoruz. Her iki takım için de hayırlı olsun. Oyuncuları yakından tanıyorum. Kolay maçlar olmuyor, Lig’deki tüm maçla zor. İyi hazırlanarak iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz takımı bir an önce yukarı çıkarmak. İyi bir kadromuz var. Şuan daha yeni geldik, 1-2 maç oynayıp transfer durumuna bakacağız. Bir eksiğiniz varsa orasını toparlarız. Adam Buksa çok iyi bir oyuncudur. Bizim zaten takibimizde olan bir oyuncudur, Antalyaspor’a gelince de çok şaşırdım. Burada da güzel oynuyor” şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, 'Sözleşmenizde Beşiktaş'tan teklif gelirse ayrılabilir, şeklinde bir madde var mı?' yönündeki sorusuna Yalçın, "Sözleşmemde öyle bir madde yok. Ben kontratlarıma öyle maddeler hiç bir zaman hiç bir yerde koymadım. Bu tür şeylerin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta biz Antalyaspor'a severek, isteyerek ve inanarak geldik. Mayıs ayına kadar kontratımız var. Fakat bunun ucu açık. En azından bu etabı çabuk geçelim diye böyle bir kontrat yaptık" diyerek sözlerini tamamladı.