  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Özel’in engellediği Aytun Çıray küplere bindi! “Özgür Özel haine gösterdiği hoşgörüyü bana gösteremedi!” Hem peygamberimize hakaret etti hem İslam’a ‘kazık’ dedi! Sözde karikatürist Pehlevan’a mahkemeden kıyak İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu uyarı Ankara'da bayram havası! Mansur yine ihaleye çıkıyor Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çıkışına DEM Parti’den dikkat çeken yanıt: ‘Altına imzamızı atarız’ Siber Güvenlik Kurulu toplandı! "Dijital devlet" ibaresi eklendi Hakaretçi CHP’den sonra şimdi de SP! Mahmut Arıkan’ın freni patladı Savunma Sanayinde 24 yılda nerden nereye! Bakan Kacır SAHA'da bir bir açıkladı! Koş Sözcü koş sana haber çıktı! CHP’de 'dilim karpuz' sezonu açıldı SAHA 2026’da ASELSAN fırtınası: TUFAN ve KILIÇ ilk kez vitrinde!
Spor Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi: İyi olmadı söyleyeyim!
Spor

Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi: İyi olmadı söyleyeyim!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi: İyi olmadı söyleyeyim!

Konyaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

 

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"HER AN GOL ATABİLECEK DURUMDAYDIK"

"Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor."

 

"TARAFTARIN BU KADAR TEPKİ VERMESİ ÇOK İYİ OLMADI"

"Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."

Beşiktaş finale bir adım uzaklıkta! Kara Kartal kupa yolunda Konyaspor engelini aşmak için sahaya çıkıyor!
Beşiktaş finale bir adım uzaklıkta! Kara Kartal kupa yolunda Konyaspor engelini aşmak için sahaya çıkıyor!

Spor

Beşiktaş finale bir adım uzaklıkta! Kara Kartal kupa yolunda Konyaspor engelini aşmak için sahaya çıkıyor!

Beşiktaş finale bir adım uzaklıkta! Kara Kartal kupa yolunda Konyaspor engelini aşmak için sahaya çıkıyor!
Beşiktaş finale bir adım uzaklıkta! Kara Kartal kupa yolunda Konyaspor engelini aşmak için sahaya çıkıyor!

Spor

Beşiktaş finale bir adım uzaklıkta! Kara Kartal kupa yolunda Konyaspor engelini aşmak için sahaya çıkıyor!

Beşiktaş’ta Jota Silva defteri kapanıyor: 17 milyon euro cepte kaldı
Beşiktaş’ta Jota Silva defteri kapanıyor: 17 milyon euro cepte kaldı

Spor

Beşiktaş’ta Jota Silva defteri kapanıyor: 17 milyon euro cepte kaldı

Sergen Yalçın'a sert tepki
Sergen Yalçın'a sert tepki

Spor

Sergen Yalçın'a sert tepki

{relation id:1999515 slug:'besiktas-finale-bir-adim-uzaklikta-kara-kartal-kupa-yolunda-konyaspor-engelini-asmak-icin-sahaya-cikiyor'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23