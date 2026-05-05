Sergen Yalçın Beşiktaş taraftarına tepki gösterdi: İyi olmadı söyleyeyim!

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde:

"HER AN GOL ATABİLECEK DURUMDAYDIK"

"Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor."

"TARAFTARIN BU KADAR TEPKİ VERMESİ ÇOK İYİ OLMADI"

"Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."

