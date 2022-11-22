Sergen Deveci kimdir hangi filmlerde oynadı? Sergen Deveci sağlık durumu nasıl?

Önceki akşam Amasya'dan Samsun'a yola çıkan Baş Belası isimli tiyatro ekibini taşıyan minibüs feci bir kaza geçirdi. Olayda üç kişi yaşamını yitirdi. Yaralananlar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralananlarla ilgili olarak Melis İşiten'in eski eşi oyuncu Uraz Kaygılaroğlu açıklama yaptı.Kaygılaroğlu, "Melis ile irtibat halindeyiz çok korktuk. Mesaj atanlar için Melis’in durumu iyi yaralı ama iyi… Hiçbir hayati tehlikesi, kalıcı bir şey yok. Ceyhun iyi aynı şekilde ufak tefek yaraları var tabii ki Sergen’in durumu biraz daha ağır bilgilerim bu kadar sağ olun" dedi.

Durumu ağır olarak ifade edilen Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Son olarak Deveci’nin menajerlik şirketi "Sergen'den iyi haber... Tiyatro turnesindeyken Amasya'da geçirdiği trafik kazasında yaralanan oyuncumuz Sergen Deveci'nin doktorları hayati tehlikesinin olmadığını, durumunun iyiye gittiğini ve bilincinin açık olduğunu söylediler. Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, Sergen ve diğer yaralılara acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verdi.

Sergen Deveci kimdir hangi filmlerde oynadı?

Sergen Deveci 1991'de İzmit'te dünyaya geldi. Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan Deveci, Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim aldı.

Deveci’nin rol aldığı yapımlar:

Nalan

Aslında Özgürsün

Bonkis

Dayı Şov

Yara Bandı

Şüphe