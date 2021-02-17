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Otomotiv Seres 3, Şahsuvaroğlu distribütörlüğünde Türkiye serüvenine başlıyor
Otomotiv

Seres 3, Şahsuvaroğlu distribütörlüğünde Türkiye serüvenine başlıyor

Çin’in en büyük 3’üncü otomobil üreticisi DFSK Motors’un C- SUV segmentinde geliştirdiği ilk elektrikli SUV modeli Seres 3, üstün donanımından aldığı güçle en ekonomik sürüş deneyimini yaşatmak için Türkiye’ye geliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:48:00 -
Seres 3, Şahsuvaroğlu distribütörlüğünde Türkiye serüvenine başlıyor

Otomotiv sektöründe başlatılan elektrikli araç devrimine reform getirmeye hazırlanan Seres 3, üstün donanım seviyesi ile elektrikli sürüş ayrıcalığını zirveye ulaştıracak. Seres 3, 2016’dan bu yana Türkiye’deki tek temsilcisi olan Şahsuvaroğlu Otomotiv distribütörlüğünde, bu yılın ilk çeyreğinde sipariş defteri açılıp, Türkiye serüvenine başlayacak. Üstün donanımının yanı sıra 440 bin TL’den başlayan fiyatlarıyla kendi segmentindeki rekabette üstünlük sağlayacak. Kompakt boyutlara sahip bu yeni elektrikli SUV, üstün kalitesinin yanında kendi segmentinde sunduğu fiyat avantajıyla da öne çıkıyor. Sadece kendi segmentinde değil, daha yüksek segmentler için de yeni özellikler getirerek SUV’da sınırları zorluyor. Çinli otomotiv devi DFSK, 2021’de Türk otomotiv sektöründeki konumunu yükseltmeye yönelik çok büyük adımlar atacak. DFSK, C-SUV segmentinde geliştirdiği Seres 3 elektrikli modelini, Avrupa’dan sonra, Şahsuvaroğlu Otomotiv distribütörlüğünde, Türkiye’de piyasaya sürecek. Markanın Türkiye genelinde 20 noktada satış ve 43 noktada servis ağı bulunuyor.

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